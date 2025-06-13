Смертельна ДТП у Франції. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України

У Франції 13 червня сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса, в якому їхали українці. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, «постраждало багато українців, зокрема дітей». Двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім надають необхідну допомогу.

Пасажири поверталися з навчального обміну із французького ліцею у Бретані. Дорогою в Париж автобус втратив керування і зʼїхав у кювет.

Понад 50 аварійних бригад залучили, щоб терміново доставити українських дітей до лікарень. Офіс президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати й тримає ситуацію на контролі. Мобілізовані також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади.

На місце події вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства — вони підтримують звʼязок з родинами постраждалих і з представниками французьких органів влади та служб на місці події. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно інформують про стан постраждалих і всі обставини події.