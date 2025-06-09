Сили оборони завдали удару по літаках РФ на аеродромі «Саваслейка»

Вночі 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України атакували аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти використовують аеродром, щоб бити по населених пунктах України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».
За попередніми даними, українські оборонці уразили дві одиниці авіаційної техніки росіян — імовірно, йдеться про літаки МіГ-31 та Су-30/34. Результати атаки уточнюють, додали у Генштабі.