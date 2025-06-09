Сили оборони завдали удару по літаках РФ на аеродромі «Саваслейка»

Вночі 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України атакували аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Окупанти використовують аеродром, щоб бити по населених пунктах України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

За попередніми даними, українські оборонці уразили дві одиниці авіаційної техніки росіян — імовірно, йдеться про літаки МіГ-31 та Су-30/34. Результати атаки уточнюють, додали у Генштабі.