Україна і РФ розпочали новий обмін військовополоненими

У понеділок, 9 червня, Україна й Росія розпочали новий обмін військовополоненими, який триватиме в декілька етапів найближчими днями.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед категорій українців, яких повертають додому зараз — важкопоранені та тяжкохворі оборонці, а також молодші 25 років. Точну кількість звільнених з полону не називають з міркувань безпеки.

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«Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі», — додав Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених сьогодні — представники ВМС, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі визволені захисники — представники рядового та сержантського складу. Серед них є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Триває робота над репатріацією тіл загиблих українських військових, додали у Штабі.