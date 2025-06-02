Україна та Росія домовилися про обмін деяких категорій військовополонених у форматі «всі на всіх». Підсумки перемовин

У Стамбулі 2 червня завершився новий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони домовилися про нові обміни певних категорій військовополонених у форматі «всіх на всіх». Також Київ передав Москві список викрадених українських дітей, яких потрібно повернути.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Україна на перемовинах обговорювала три основні позиції: безумовне припинення вогню, обмін полоненими та зустріч лідерів.

За підсумками перемовин Україна і Росія домовилися зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він пояснив, що українська та російська делегації погодились зосередитися не на цифрах, а на конкретних категоріях військовополонених.

Під час переговорів українська сторона офіційно передала російській стороні список сотень українських дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

«Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести», — зазначив Єрмак.

Україна передала РФ пропозиції щодо припинення вогню кілька днів тому, однак відповіді досі не отримала. Росія свій меморандум передала лише сьогодні. Команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого зможуть скоординувати кроки.

Член української делегації Сергій Кислиця додав, що Росія була проти присутності американської делегації на перемовинах. Україна запропонувала провести новий раунд перемовин — у період з 20 по 30 червня. До цієї зустрічі можуть залучити також інших лідерів, наприклад президента США Дональда Трампа.

Перемовини тривали трохи більше за годину. Міністерство закордонних справ України повідомило про початок раунду о 14:44, а президент сказав про їх закінчення близько 16:17. Фактично зустріч тривала менше, ніж перший раунд перемовин 16 травня.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».