Обмін 1 000 на 1 000, припинення вогню і зустріч лідерів. Про що говорили делегації у Стамбулі

Під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі сторони обговорили масштабний обмін полоненими та припинення вогню.

Про це на брифінгу для преси повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Ми вели переговори для того, щоб досягти можливості обміну полоненими: 1 000 на 1 000. Нам вдалося цього досягти», — наголосив він.

Представник Головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що наразі опрацьовують списки людей, яких повернуть на Батьківщину.

Другою метою зустрічі, за словами Умєрова, було обговорення припинення вогню: «Ми обмінялись модальностями, і команди працюватимуть над деталями».

Третій пріоритет — обговорення на високому рівні. Умєров наголосив, що наступним кроком має стати зустріч між лідерами України та Росії.

Спікер МЗС Георгій Тихий зазначив, що на зустрічі від РФ лунали вимоги, які Україна вважає неприйнятними. Він не уточнив, які це були вимоги, але медіа раніше писали, що йдеться про відведення українських сил з чотирьох регіонів, які росіяни частково окупували.

«Ми до цього готувались, українська делегація знала, що так буде. Тому тримала спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію. Ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо результативно», — зазначив Тихий.

Він також додав, що російська делегація, можливо, мала обмежений мандат, щоб підписати який-небудь документ про припинення вогню, на відміну від української.