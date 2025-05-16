Перемовини України та Росії у Стамбулі. Які перші результати

У Стамбулі пройшли перші з 2022 року прямі перемовини делегацій України та Росії.

Sky News пише, що вони завершились, хоча джерела «Суспільного» стверджують, що делегації лише взяли паузу.

CNN з посиланням на джерела в українській делегації пише, що учасники зустрічі спілкувались через перекладача.

За даними Axios, переговори тривали трохи понад годину та не дали значного прогресу.

Джерела Sky News стверджують, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювали раніше.

Зокрема, деякі вимоги Росії включали виведення українських військ з її території для забезпечення припинення вогню. Sky News не уточнює, про які саме території мова, а «Суспільне» пише, що мова про території, які Україна «не захопила воєнним шляхом».

Журналіст The Economist Олівер Керрол згодом уточнив, що мова про чотири «анексовані» області, які РФ повністю не контролює. Очевидно, йдеться про Херсонську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області. За його словами, на перемовинах РФ погрожувала окупувати ще два регіони — Сумщину і Харківщину.

Водночас українське джерело в коментарі CNN заявило, що російській делегації бракувало мандата для прийняття важливих рішень.

«Вони не готові приймати жодних суттєвих рішень для припинення війни», — сказало джерело.

Також українське джерело повідомило BBC, що російська делегація вимагала, щоб на перемовинах не було представників США. На фото із зустрічі американських делегатів справді не було видно.

«У нас є розвіддані, що росіяни планують одразу після переговорів і пресконференції поїхати до готелю, а звідти — в аеропорт. Це теж свідчить про те, що вони можуть бути не налаштовані серйозно», — додає джерело.