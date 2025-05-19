Путін після розмови з Трампом заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню

Лідери Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години.

Після розмови Путін вийшов до журналістів та розповів про результати.

Розмову він назвав змістовною, відвертою і вельми корисною.

Він також стверджує, начебто Росія виступає за мирне врегулювання, але «необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру».

«Домовились з президентом США про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливої майбутньої мирної угоди з визначенням низки позицій, таких як принципи врегулювання, терміни можливої мирної угоди і так далі, включаючи можливе припинення вогню на певний час», — наголосив він.

Оновлено о 20:40. Трамп заявив, що розмова пройшла дуже добре, а Росія і Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

«Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше», — зазначив він.

Окремо він підкреслив, що Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю зі Сполученими Штатами, коли закінчиться ця «катастрофічна кривава баня».

Трамп додав, що вже поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, премʼєр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Фінляндії Александером Стуббом одразу після розмови з Путіним.