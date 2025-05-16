Зеленський разом з лідерами Франції, Німеччини, Британії та Польщі провів розмову з Трампом. Про що говорили

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив Зеленський.

Лідери обговорили зустріч у Стамбулі — там сьогодні українська делегація провела перемовини з росіянами, а також зустрічалась з представниками Туреччини та США.

«Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню і вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає», — підкреслив Зеленський.