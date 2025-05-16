Зеленський разом з лідерами Франції, Німеччини, Британії та Польщі провів розмову з Трампом. Про що говорили

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив Зеленський.
Лідери обговорили зустріч у Стамбулі — там сьогодні українська делегація провела перемовини з росіянами, а також зустрічалась з представниками Туреччини та США.
«Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню і вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає», — підкреслив Зеленський.
- 16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину і, як пишуть медіа, не мала значних результатів. За даними журналістів, Росія вимагала виведення українських військ з низки території для забезпечення припинення вогню. На зустрічі сторони також обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000».
- На початку війни делегації України та Росії вже зустрічалися у Стамбулі, але навесні 2022 року зустрічі припинилися. На основі «Стамбульського комюніке» сторони склали великий договір. У відкритому доступі є одна з його чернеток, датована 15 квітня, — її опублікувала американська газета The New York Times. Із цієї чернетки зрозуміло, що Росія запропонувала Україні погодитися на нікчемні, нічого не значущі гарантії. Російська сторона залишала за собою право заблокувати будь-яку військову допомогу і водночас вимагала від України обмежити чисельність Сил оборони. По суті Путін пропонував Зеленському здатися — просто в більш завуальованій формі.