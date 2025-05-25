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Україна повернула з полону 303 українців. Обмін у форматі «1 000 на 1 000» завершений

Автор:
Олександра Опанасенко
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Україна повернула з полону 303 українців. Це третя частина повернутих за домовленістю про обмін у форматі «1 000 на 1 000» — сьогодні його завершили.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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Пресслужба Володимира Зеленського

Усі 303 визволені сьогодні оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Додому вдалося повернути 70 оборонців Маріуполя, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Цей обмін став шостим за рік і 65-м від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час вдалося визволити 5 757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.