Україна та Росія провели великий обмін полоненими — повернулись 390 людей

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими — додому повернули 390 людей.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Це перша частина масштабного обміну у форматі «1 000 на 1 000». Наступні обміни очікуються 24 та 25 травня.
Серед тих, хто повернувся додому — 270 військових і 120 цивільних громадян, зазначає Координаційний центр.
Зокрема, на батьківщину повертаються військовослужбовці ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.
Звільнені оборонці захищали Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Серед визволених сьогодні — три жінки і 387 чоловіків.
Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.
Російські медіа писали, що в результаті обміну до РФ повернулися 270 військових і 120 цивільних — ймовірно, йдеться про колаборантів.
- Домовленості про одночасне звільнення і передачу полонених у форматі «1 000 на 1 000» досягнули 16 травня на зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.
- Останній на сьогодні обмін пройшов 6 травня, тоді додому повернулись 205 військових. Загалом від березня 2022 року визволили 5 147 українських громадян.