Україна повернула 205 військових з російського полону

Україна 6 травня повернула 205 військових з російського полону. Це військові з майже всіх видів і родів військ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



У Координаційному штабі уточнили, що серед звільнених воїнів — представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських і Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Додому повернулися три українські офіцери та 202 солдати й сержанти.



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Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях. Серед повернених є також захисники з гарнізону Маріуполя.

За словами президента, бійці були розкидані по багатьох російських регіонах. У сьогоднішньому обміні полоненими допомагали та були посередниками Обʼєднані Арабські Емірати.



Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що багато оборонців були в полоні з початку повномасштабного вторгнення. Серед повернених є тяжкохворі та поранені.

Визволеним оборонцям нададуть усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, їх забезпечать усім необхідним на перший час, вони також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.