Україна повернула з полону 307 людей. Це другий обмін полоненими за форматом «1 000 на 1 000»

Україна 24 травня повернула з полону ще 307 людей. Це другий обмін полоненими за форматом «1 000 на 1 000». Третій обмін очікують у неділю, 25 травня.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Усі звільнені з полону — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Серед них — 27 захисників Маріуполя, додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
З полону повернули військовослужбовців ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Полонених воїнів з окремих підрозділів та військових частин вдалося визволити вперше.
Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому і Луганському напрямках.
Наймолодшому звільненому в цьому обміні — 25 років, найстаршому — 61 рік. Деякі захисники мають хвороби та поранення.
Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі.
- Домовленості про обмін полоненими форматі «1 000 на 1 000» досягнули 16 травня на зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі. Перший обмін у рамках цієї домовленості відбувся 23 травня — додому повернулися 390 українців: 270 військових і 120 цивільних громадян. За два дні обмінів в Україну повернули 697 українців.