Росія звинуватила Україну в зриві обміну полоненими і тілами полеглих. Київ це спростовує

Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський звинуватив Україну в перенесенні обміну військовополонених на «невизначений термін». Україна це спростовує.

За словами Мединського, якого цитують російські державні пропагандистські медіа, перші 1 212 тіл загиблих бійців ЗСУ нібито вже прибули в район обміну. А Росія нібито передала Україні список із 640 військовополонених, щоб розпочати обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що Росія передала Україні зовсім інші списки на обмін, — такі, що не відповідають домовленостям, яких досягли на перемовинах у Стамбулі. Ідеться про обмін у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Якщо Україна передала списки на обмін у визначених категоріях, то Росія — ні. Тож Київ відправив коментарі, і наступний крок очікують від Москви.

Також у Стамбулі досягли домовленості про репатріацію полеглих — усього додому мають повернути по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Але дату обміну не узгодили. Тож Росія, замість погодити з українською стороною, вдалася до односторонніх заходів.

«Замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок», — наголосили в Координаційному штабі.

На тлі цього в Міністерстві оборони України заявили, що Росія намагається «переграти» вже досягнуті домовленості.

«Закликаємо російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених і не забирати їхніх полонених в Росію», — заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що домовленості, яких досягнули, мають виконати саме так, як це обговорили в Стамбулі та під час технічних консультацій. А якщо Росія відмовляється від того, що обіцяла, то це «вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи», вважають у відомстві.