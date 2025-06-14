Сили оборони вдарили по обʼєктах ворожого ВПК у двох регіонах Росії

Уночі 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували важливі обʼєкти воєнно-промислового комплексу окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Пошкодили, зокрема, потужності нафтового холдингу «ННК» у Самарській області Росії. Це провідне підприємство з виробництва компонентів вибухових речовин та обʼєкт ВПК ворога. У районі промислової зони чули вибухи та фіксували пожежу.

Також під вогнем опинився комбінат у місті Невинномиськ Ставропольського краю РФ. Він забезпечує армію окупантів та є одним з ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів і ракетного палива. Відомо про серію вибухів і роботу ППО противника біля обʼєкта, також є займання у промисловій зоні. Наслідки атаки уточнюють.