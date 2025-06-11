Сербія єдина не підписала декларацію саміту, де закликали до нових санкцій проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна — Південно-Східна Європа». У ній засудили російську агресію та закликали до нових санкцій проти РФ.
Про це повідомили сербські видання Blic і Srbija danas.
У тексті декларації — засудження агресії РФ проти України, заклик до нових санкцій і повного виведення російських військ, підтримка членства України в ЄС і НАТО та створення спеціального трибуналу з розслідування злочинів РФ. Сербія — єдина країна з учасників саміту, яка цей документ не підписала.
Вучич пояснив, що на нього ніхто «не тиснув», щоб він підписав цю декларацію. Він каже, що не зробив цього, бо в тексті є вимога накласти санкції на Росію.
«На відміну від них [інших учасників саміту], які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть. Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити», — сказав Вучич.
Президент Сербії додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.
Водночас на саміті Вучич заявив, що Сербія пропонує відновити «одне-два» українських міста або регіон. Таким чином Сербія хоче показати чітку підтримку Україні. Вучич підкреслив, що Белград підтримує територіальну цілісність України.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Вучичем наголосив, що вони говорили про взаємну підтримку на шляху до ЄС, двосторонню співпрацю й відбудову України.
- Сербія традиційно є одним з найближчих союзників Росії в Європі, зокрема через це загальмував євроінтеграційний шлях країни. Також вона має тісні економічні звʼязки з РФ. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкцій проти Росії, хоча має статус країни-кандидата на вступ до ЄС і тому повинна провадити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.