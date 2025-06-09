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Українські військові атакували підприємство у Росії, де виготовляли антени для дронів Shahed

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по підприємству, де виготовляли антени для дронів Shahed, керованих авіабомб та іншого озброєння.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться про «АТ ВНИИР-Прогресс» ТОВ «АБС Електро» у місті Чебоксари на території Чуваської республіки РФ — це обʼєкт воєнно-промислового комплексу, виробник навігаційного обладнання. Там виробляють антени «Комета».

Є підтвердження, що обʼєкт уразили щонайменше два БпЛА. Там спалахнула пожежа. Результати ураження уточнюють.

Через атаку дронів у Росії ввели обмеження на роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.