Сили оборони вдарили по аеродромах «Дягілєво» та «Енгельс» в Росії

У ніч проти 6 червня Сили оборони атакували аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ та аеродром «Дягілєво» у Рязанській.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Російські телеграм-канали писали, що в Саратовській області поцілили по нафтобазі, яка забезпечує військовий аеродром «Енгельс-2».

Генштаб підтвердив численні влучання у щонайменше три резервуари з паливом — надалі там виникла масштабна пожежа. Екстреним службам росіян не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів у районі цілей.

Поблизу аеродрому «Дягілєво» фіксувалась робота ворожої ППО, є інформація про пожежу в районі цілі. На цьому аеродромі базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Також звідти злітають стратегічні бомбардувальники противника.

Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих обʼєктів росіян на території РФ та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, під ударом був логістичний пункт 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області.

Телеграм-канали також повідомляли про атаки на завод електроніки «Прогрес» у Тамбовській області та вибухи в районі аеропорту Брянська.