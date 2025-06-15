В Україну повернули тіла ще 1 200 загиблих. Серед них — військові

В Україну 15 червня повернули тіла ще 1 200 загиблих громадян, зокрема військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це результат домовленостей України та Росії у Стамбулі. Найближчим часом слідчі спільно з експертами МВС зроблять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Повернути загиблих в Україну вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Обʼєднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектора безпеки та оборони.