В Україну повернули тіла ще 1 200 загиблих. Серед них — військові

В Україну 15 червня повернули тіла ще 1 200 загиблих громадян, зокрема військових.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Це результат домовленостей України та Росії у Стамбулі. Найближчим часом слідчі спільно з експертами МВС зроблять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.
Повернути загиблих в Україну вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Обʼєднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектора безпеки та оборони.
- Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими у цьому форматі — 9, 10, 12 і 14 червня. Точну кількість звільнених з полону не називають з міркувань безпеки.