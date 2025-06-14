У суботу, 14 червня, відбувся черговий обмін військовополоненими — четвертий за тиждень.

Про це повідомляють президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Додому повернулися, зокрема, українські захисники, які перебували в полоні ще з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Це воїни Збройних сил, зокрема Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сил територіальної оборони, Військово-морських сил, Державної спеціальної служби транспорту.

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Це обмін у категорії «поранені та важкохворі» в межах домовленостей, яких досягли у Стамбулі, зазначили в Координаційному штабі. Більшість визволених оборонців — офіцери, деякі молодші 25 років. Додому повернулися українці, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.