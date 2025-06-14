У суботу, 14 червня, відбувся черговий обмін військовополоненими — четвертий за тиждень.
Про це повідомляють президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Додому повернулися, зокрема, українські захисники, які перебували в полоні ще з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Це воїни Збройних сил, зокрема Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сил територіальної оборони, Військово-морських сил, Державної спеціальної служби транспорту.
Це обмін у категорії «поранені та важкохворі» в межах домовленостей, яких досягли у Стамбулі, зазначили в Координаційному штабі. Більшість визволених оборонців — офіцери, деякі молодші 25 років. Додому повернулися українці, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
- Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Перший етап великого обміну полоненими пройшов 9 червня, другий — 10 червня. Кількості звільнених з полону військових не розкриватимуть до завершення всього процесу. 12 червня додому повернулися важкопоранені та важкохворі воїни.