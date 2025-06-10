Україна повернула з російського полону частину поранених воїнів

Удень 10 червня Україна повернула з російського полону частину поранених і важкопоранених військових. Усі вони потребують негайної медичної допомоги.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Обмін пройшов за домовленостями у Стамбулі. Точну кількість звільнених з полону не називають з міркувань безпеки. Додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.
«Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», — сказав президент.
Серед визволених сьогодні військових є оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Крім представників солдатського і сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів, уточнили в Координаційному штабі.
Усі звільнені сьогодні військові мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностували гепатит і туберкульоз.
- У Стамбулі 2 червня завершився другий раунд перемовин між Україною та Росією. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Перший етап великого обміну полоненими пройшов 9 червня. В Україну повернулися важкопоранені та тяжкохворі оборонці, а також молодші 25 років.