Україна повернула з російського полону частину поранених воїнів

Удень 10 червня Україна повернула з російського полону частину поранених і важкопоранених військових. Усі вони потребують негайної медичної допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Обмін пройшов за домовленостями у Стамбулі. Точну кількість звільнених з полону не називають з міркувань безпеки. Додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

«Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», — сказав президент.

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Серед визволених сьогодні військових є оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Крім представників солдатського і сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів, уточнили в Координаційному штабі.

Усі звільнені сьогодні військові мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностували гепатит і туберкульоз.