Новий етап обміну полоненими. Додому повертаються важкопоранені військові

Росія та Україна 12 червня провели новий етап масштабного обміну полоненими — додому повертаються важкопоранені і важкохворі воїни.
Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.
На батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
- Це вже третій етап великого обміну, про який переговорники домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Перший етап великого обміну полоненими пройшов 9 червня, другий — 10 червня. Кількості звільнених з полону військових не розкриватимуть до завершення всього процесу.