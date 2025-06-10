Зеленський ввів санкції проти табору «Артек» і низки росіян

Президент Володимир Зеленський увів в дію санкції Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції проти російських чиновників та організацій, які, зокрема, причетні до депортації українських дітей.
Відповідний указ № 395/2025 опублікували на сайті президента.
Під обмеження потрапили 48 людей. Серед них — Роман Альохін, відомий як російський воєнкор. Минулого року був радником уряду Курської області в Росії.
Також у санкційний список внесли начальника управління президента РФ з громадських проєктів Сергія Новікова і депутата Палати представників Білорусі Дмитра Шевцова.
Під санкціями опинились девʼять юросіб, серед яких:
- міжнародний дитячий центр «Артек» (перебуває під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму);
- загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді «Рух перших» та його херсонський осередок;
- центр гуманітарних і культурних ініціатив «Світанок»;
- так званий Мелітопольський державний університет;
- російське товариство «Знання»;
- «Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя» та інші.