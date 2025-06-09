Сирія незабаром підключиться до SWIFT після 14 років під санкціями

Сирію повністю підключать до міжнародної платіжної системи SWIFT протягом кількох найближчих тижнів.

Про це заявив новий голова центрального банку країни Абдулкадер Хусріє в інтервʼю Financial Times.

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Це знову зв’яже Сирію з глобальною економікою після 14 років війни та санкцій, які зробили її державою-ізгоєм.

Повернення до системи SWIFT стало першим важливим етапом у межах лібералізаційної реформи сирійської економіки нового уряду — і свідченням того, що нова влада діє швидко, прагнучи повернутися в міжнародну торгівлю та залучити інвестиції після скасування санкцій США минулого місяця.

Хусріє розповів в інтервʼю про дорожню карту реформування фінансової системи та монетарної політики країни з метою відновлення зруйнованої економіки.

«Ми прагнемо зміцнити бренд країни як фінансового центру, з огляду на очікувані прямі іноземні інвестиції у відновлення та інфраструктуру — це має ключове значення», — сказав він.

Сирія була відрізана від глобальних ринків з 2011 року, коли тодішній президент Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, що призвело до повномасштабної громадянської війни. Коли Асада було повалено Ахмедом аль Шараа та його союзом повстанців у грудні минулого року, економіка країни перебувала в стані вільного падіння, а державна скарбниця була майже спустошена.

Багато експертів сумнівалися, що збройне угруповання з мінімальним досвідом управління державою зможе її врятувати. Але вже за кілька тижнів після приходу до влади нове керівництво окреслило реформи в напрямку вільного ринку — замість жорстко контрольованої економіки Асада, і продемонструвало відкритість і прозорість, що допомогло привернути іноземних інвесторів, які спочатку остерігалися вести справи з ісламістськими повстанцями.