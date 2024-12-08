Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада

Військове командування сирійської опозиції заявляє, що її повстанці увійшли в столицю Сирії Дамаск і повалили режим президента Башара Асада. Найімовірніше, останнього вже немає у столиці.

Про це передає AP.

Це вперше з 2018 року, коли сили опозиції досягли Дамаска і взяли під контроль райони на околицях міста. Напередодні повстанці захопили стратегічно важливе місто Хомс, третє за величиною в Сирії. У Сирійському центрі моніторингу за правами людини вважають, що Башар Асад вилетів з Дамаска рано-вранці в неділю, 8 грудня.

Сирійське державне телебачення показало відеозвернення чоловіків, які сказали, що президента Башара Асада скинуто, а всіх ув’язнених звільнено. Чоловік, який зачитав заяву, закликав всіх бійців опозиції та громадян зберегти державні інститути «вільної сирійської держави».

Лідер найбільшого повстанського угруповання в Сирії заборонив своїм бійцям наближатися до державних установ, заявивши, що наразі вони залишатимуться під наглядом прем’єр-міністра країни. Премʼєр Мохаммед Газі Джалалі сказав, що уряд готовий «подати руку» опозиції та передати їй функції перехідного уряду.

Організації, які раніше були близькі до уряду Башара Асада, намагаються дистанціюватися після його швидкого падіння. Сирійська традиційно проурядова газета «Аль-Ватан» написала: «Перед нами нова сторінка для Сирії. Ми дякуємо Богу за те, що не проливаємо більше крові. Ми віримо в те, що Сирія буде для всіх сирійців» і попросила не звинувачувати журналістів у публікації урядових заяв у минулому.

Тим часом на вулицях і в мечетях Дамаска натовпи людей святкують повалення режиму Асада. Вони скандують гасла проти Асада, моляться, сигналять.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як у 2016 році їх витіснили зі східних районів.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за розміром у країні.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають зниклими безвісти.