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Збройні сили Сирії оголосили про відведення військ з Алеппо для підготовки контрнаступу

Автор:
Оля Березюк
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Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань.

Про це пише Reuters.

Військові заявили, що виведення військ є частиною зусиль з перегрупування перед прибуттям підкріплення для початку контрнаступу.

Вони також додали, що десятки солдатів були вбиті або поранені в запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі за останні кілька днів.

Водночас, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, деякі південні райони Алеппо залишаються під контролем Дамаска, передає телеканал Al-Hadath.

Боєць опозиційних сил перед історичною цитаделлю Алеппо після того, як повстанці та їхні союзники ввійшли до міста, 30 листопада 2024 року.

Боєць опозиційних сил перед історичною цитаделлю Алеппо після того, як повстанці та їхні союзники ввійшли до міста, 30 листопада 2024 року.

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Крім того, канал з посиланням на джерела повідомляє, що повстанці оголосили про свій контроль над містом Маарат ан-Нуман на півдні Ідлібу, а це означає, що вся провінція Ідліб тепер опинилася під їхнім контролем.

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це стало найінтенсивнішими боями на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.