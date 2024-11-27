ЗМІ: Сирійська опозиція наступає на війська Асада на півночі країни

Збройні зіткнення між силами сирійського режиму та опозиційним військовим угрупованням «Гаят Тахрір аш-Шам» (HTS) почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Про це пишуть сирійська медіа-організація L24 і турецьке агентство Anadolu.

Війська «Гаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль кілька сіл у західній частині провінції Алеппо, які перебували під управлінням режиму Асада. Сили останнього завдали ракетних ударів по місту Дарат Ізза в провінції Алеппо. Тим часом російські літаки вдарили по селу Орем Аль-Сугра на заході провінції після того, як режим Асада втратив над ним контроль. До того росіяни били по околицях міста Атаріб.

Зеленим позначена територія, яку контролює опозиція, а червоним — режим Асада. Liveuamap

Військовий командувач Командування військових операцій (CMO) в Ідлібі Хасан Абдулгані заявив, що це початок «операції зі стримування агресії», мета якої — зірвати плани противника шляхом превентивного удару по його позиціях. Це відбувається одразу після того, як 26 листопада режим Асада з артилерії нібито обстріляв школу-інтернат у місті Аріха, убивши трьох дітей і поранивши 14 мирних жителів.

За словами Абдулгані, захист людей в районах, які контролюють сили HTS, — це їхній обовʼязок, а метою є повернути переселенців до їхніх домівок.

У Командуванні військових операцій кажуть, що нинішній наступ послідував за місяцями ескалації з боку режиму Башара Асада, іранських ополченців і ліванського угруповання «Хезболла», які обстрілювали цивільні райони з артилерії, атакували ракетами й FPV-безпілотниками, що призвело до смертей і поранень, а також переміщення понад 70 тисяч людей. Усе це посилило гуманітарну кризу на півночі Сирії.

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але і міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.

Тим часом революційні сили заявляють, що планують просуватися вперед і повернути втрачені території.