Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії опозиція розпочала формувати тимчасовий уряд. До початку 2025 року його очолить Мухаммед Башир.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Прем’єр-міністр часів Асада Мохаммед аль Джалалі передасть повноваження Уряду порятунку Сирії, що базується в Ідлібі. Як пише видання, Башир близький до угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке очолило захоплення Дамаска.

Мухаммед Башир виконуватиме обов’язки прем’єр-міністра до 1 березня 2025 року, пише Reuters, посилаючись на заяву лідера по телебаченню 10 грудня.

Новий уряд, ймовірно, зосередиться на непідконтрольних територіях, реформах державних інституцій та репатріації сирійських біженців, каже професор політології Університету Сан-Франциско Стівен Зунс.

ХТШ, колишня філія «Аль-Каїди», намагається пом’якшити риторику — пропонує амністію солдатам армії Асада і обіцяє захищати релігійні меншини. Водночас нове керівництво країни запевнило, що високопоставлених військовослужбовців та силовиків буде «справедливо покарано» за свої злочини.