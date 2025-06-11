Україна та Польща домовились про нові ексгумації на територіях одна одної

Дводержавна група з історичних питань проведе ексгумаційні роботи на територіях України та Польщі.
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Польська сторона проведе ексгумації на території Львова, у межах колишнього села Збоїська. Там у 1939 році були поховані польські військовослужбовці. Україна проведе пошукові та ексгумаційні роботи в польському селі Юречкова.
Раніше в українському Міністерстві культури повідомляли, що обидві сторони разом подали майже 20 заявок на ексгумації, зокрема в селі Юречкова.
- У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже у травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі називають це проривом.
- Обраний президент Польщі Кароль Навроцький чекає на продовження партнерства між Києвом і Варшавою. Однак для цього, за його словами, потрібне вирішити назрілі історичні питання — найімовірніше, він мав на увазі Волинську трагедію.
- На початку червня Сейм Польщі затвердив Національний день памʼяті поляків, які стали «жертвами геноциду, вчиненого ОУН та УПА» — його відзначатимуть 11 липня. Міністерство закордонних справ України критикує це рішення.
Автор: Олександр Булін