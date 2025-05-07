На Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року. У Польщі називають це проривом

Під час ексгумації в селі Пужники на Тернопільщині знайшли останки 42 людей. Далі експедиція ідентифікуватиме загиблих.

Про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

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«Станом на вчора на вечір ми отримали від нашої частини української експедиції інформацію про те, що виявили останки 42 людей. Тобто вони вже вилучені. Прислали нам фотографії, де ми бачимо, що роботи закінчилися», — сказав Наджос.

Після лабораторних аналізів дослідники встановлять остаточну кількість постраждалих, їхню стать та вік. ДНК-тести робитимуть на території Польщі.

Дослідники очищають знайдені останки, проводять антропологічні та медичні аналізи, а також виконують 3D-сканування, уточнили в Міністерстві культури та національної спадщини Польщі. За бажанням родин загиблих, після дослідження останки жертв поховають на цвинтарі в Пужниках. Під час експедиції також зберегли їхні особисті речі, зокрема ґудзики, фрагменти чоток та медальйони.

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Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу, депутат Павел Коваль каже, що ексгумації в Пужниках — це прорив у відносинах між двома країнами. Як він зазначив, завдяки переговорам політиків Польщі та України «після десятиліть глухого кута» сторони знайшли спільну мову.

Він додав, що в деяких випадках точно невідомо, де поховані тіла жертв Другої світової війни. При цьому він зазначив, що йдеться не тільки про Волинську трагедію, а й про сталінські репресії проти поляків.

Ексгумації в Пужниках почалися 24 квітня 2025 року. Локація, де вони тривають, це лісиста місцевість на місці колишнього села, де в лютому 1945 року, за оцінками польської сторони, могли загинути 50—120 поляків.

Ці події 1945 року польська сторона називає «Волинською різаниною». Українські фахівці наголошують, що загибель поляків у ніч із 12 на 13 лютого 1945-го не була «етнічною чисткою». Тобто ці події не належать до Волинської трагедії, тому що історично та географічно ця частина Тернопільщини не належала до Волині.