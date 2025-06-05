У Польщі ввели День памʼяті жертв «геноциду, вчиненого ОУН і УПА». МЗС України відповіло

Сейм Польщі затвердив Національний день памʼяті поляків, які стали «жертвами геноциду, вчиненого ОУН та УПА» — його відзначатимуть 11 липня. Міністерство закордонних справ України критикує це рішення.

У заяві Сейм каже, що в 1939—1946 роках «українські націоналісти» нібито «скоїли злочин геноциду» проти поляків — убили «понад 100 тисяч», знищили їхнє майно та змусили «сотні тисяч» утекти.

«Пік цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічна дата гекатомби поляків від рук українських націоналістів — 11 липня 1943 року, коли поляків вбивали в майже сотні містечок», — заявили в Сеймі Польщі.

У МЗС України наголосили, що рішення Польщі «йде врозріз із духом добросусідських відносин» між країнами.

«Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни», — зазначили у відомстві.

МЗС наголошує, що Україна послідовно виступає за наукове та неупереджене вивчення українсько-польських відносин. І вважає, що шлях до примирення лежить через діалог і спільну роботу істориків, а не через «політичні односторонні оцінки». Відомство закликало Польщу утриматися від кроків, які можуть призвести до «зростання напруження».