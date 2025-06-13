ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Рада Євросоюзу підтримала продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Система тимчасового захисту знижує навантаження на національні системи притулку, оскільки людям, які підпадають під цю форму захисту, не потрібно подавати індивідуальні заяви на отримання притулку.

При цьому продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій людей, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.

Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового згортання тимчасового захисту «після досягнення справедливого миру».