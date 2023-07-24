Bloomberg: Якщо до України не повернуться 2,8 млн жінок-біженок, це коштуватиме 10% довоєнного ВВП

Якщо до України не повернуться принаймні 2,8 млн жінок, які виїхали через війну, то це буде коштувати країні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 мільярдів на рік за найгіршим сценарієм.

Уряд країни має амбітні плани повоєнного відновлення, як подвоїти розмір економіки до 2032 року, але Міністерство економіки каже, що Україні не вистачає 4,5 мільйона робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети. План спрямований на те, щоб заповнити прогалину, поєднуючи біженців, що вертаються (60% з яких мають вчені ступені), та іноземні таланти.

З цією метою уряд працює над стимулами для повернення жінок на ринок праці, включаючи новий закон про працю, спроби скоротити гендерний розрив в оплаті праці та гранти, щоб допомогти подружжю тих, де чоловік військовий, розпочати свій бізнес.