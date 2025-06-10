Російські обстріли пошкодили Софію Київську й Одеську кіностудію

Російські військові масовано атакували Україну дронами й ракетами вночі 10 червня. Через це пошкоджені Софійській собор у Києві та Одеська кіностудія.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

У столиці вибухова хвиля пошкодила тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду Софійського собору, який є памʼяткою архітектури ХІ століття і перебуває у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На місці працювали фахівці заповідника разом зі слідчо-оперативною групою Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції. Вони провели візуальне обстеження та фіксацію стану об’єкта. Інтерʼєр не пошкоджений, однак будь-які вібраційні навантаження через вибухи можуть створити загрозу для пам’ятки.

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В Одеській кіностудії, одному із найстаріших кінематографічних осередків у Європі, пошкоджені виробничі корпуси, склади з костюмами та реквізитом, історичні декорації, технічний автотранспорт. Російський удар повністю знищив декорації до національного фільму «Довженко», присвяченого українському режисерові.

Пожежу на території кіностудії ліквідували. Працівники не постраждали, але один з них втратив дім унаслідок обстрілу.

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