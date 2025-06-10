РФ вдарила по Україні дронами, балістикою і крилатими ракетами. Основною мішенню був Київ

Вночі 10 червня російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти били:
- 315 ударними БпЛА з напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ;
- двома балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області;
- пʼятьма крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської області.
Основним напрямком удару був Київ, повідомляють у ПС. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
Попередньо, станом на 9:00 ППО знешкодила 284 засоби повітряного нападу ворога, з них 220 збили вогневими засобами, 64 — локаційно втрачені. Зокрема знешкодили:
- 213 ворожих безпілотників вогневими засобами, ще 64 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ;
- дві балістичні ракети KN-23;
- пʼять крилатих ракет «Іскандер-К».
Влучання зафіксували в 11 місцях, падіння уламків — у 16 локаціях.