Німеччина виділить Україні цьогоріч €9 мільярдів, але Taurus не надаватиме

Цьогоріч Німеччина виділить Україні €9 мільярдів допомоги, однак передачу ракет Taurus не розглядає.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу.
«Німеччина братиме участь у фінансування далекобійної зброї [...]. Ми мусимо надати для цього фінанси, щоб ЗСУ змогли закупити матеріали. Ми планували допомогу Україні на €4 мільярди. Останніми місяцями до €7 мільярдів ми її підняли. Далі ще не остаточно вирішено додати ще €1,9 мільярда», — сказав Пісторіус на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами міністра, частину з цих коштів направлять на фінансування проєкту з виробництва далекобійної зброї.
«Отже, таким чином ми надамо €9 мільярдів для підтримки України», — резюмував Пісторіус.
Журналісти поцікавились в нього, чи розглядає Німеччина передачу Україні далекобійних ракет Taurus.
«Ви запитали, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам — ні», — сказав він.
- Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти передачі Україні Taurus, бо побоювався ескалації з Росією. Водночас ще в лютому 2024 року німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю, що можна було вважати закликом передати Taurus. Але останнє слово було за Шольцом.
- У квітні 2025 року тоді ще майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що виступає за передачу українським військовим далекобійних ракет Taurus. Зараз цю тему він оминає.