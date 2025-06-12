Німеччина виділить Україні цьогоріч €9 мільярдів, але Taurus не надаватиме

Цьогоріч Німеччина виділить Україні €9 мільярдів допомоги, однак передачу ракет Taurus не розглядає.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу.

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«Німеччина братиме участь у фінансування далекобійної зброї [...]. Ми мусимо надати для цього фінанси, щоб ЗСУ змогли закупити матеріали. Ми планували допомогу Україні на €4 мільярди. Останніми місяцями до €7 мільярдів ми її підняли. Далі ще не остаточно вирішено додати ще €1,9 мільярда», — сказав Пісторіус на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами міністра, частину з цих коштів направлять на фінансування проєкту з виробництва далекобійної зброї.

«Отже, таким чином ми надамо €9 мільярдів для підтримки України», — резюмував Пісторіус.

Журналісти поцікавились в нього, чи розглядає Німеччина передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

«Ви запитали, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам — ні», — сказав він.