В Україну повернули тіла 1 212 полеглих оборонців. Серед них бійці, які воювали на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Полеглих військових вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Обʼєднаного центру при СБУ, ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу омбудсмана, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектора безпеки та оборони України. У Коордштабі також подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Окрему подяку Коордштаб висловив військовим Збройних сил України, які доставляють репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, передають їх представникам правоохоронних органів у системі МВС, організовують судово-медичну експертизу в системі Міністерства охорони здоровʼя.