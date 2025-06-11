Британія передасть Україні £1,7 мільярда на додаткові закупівлі зброї

Україна залучить майже £1,7 мільярда від Великої Британії, щоб додатково закупити озброєння.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За ці гроші Україна планує купити британські зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger і легкі багатоцільові ракети Marlet, що посилять українську ППО.

«Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Ідеться про £350 мільйонів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року», — нагадав Шмигаль.

Велика Британія послідовно допомагає Україні боротися з російською агресією.