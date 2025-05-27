Британія виділить $3 мільярди з прибутків від заморожених активів РФ на українську оборону

Велика Британія спрямує $3 мільярди з прибутків від заморожених активів РФ на українську оборону.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Протягом 2025—2026 років за ці кошти закуплять оборонну продукцію іноземного виробництва та інші критично важливі матеріали. А ще їх витратять на ремонт та обслуговування військової техніки і профінансують спільні проєкти за участі українських та міжнародних оборонних компаній.

Зараз українські підприємства мають спроможності на $35 мільярдів, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей української оборонки, пояснив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.