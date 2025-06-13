Ізраїль вдарив по ядерних об’єктах Ірану. Ліквідували декількох іранських командирів і вчених

Вночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Є інформація про загибель головнокомандувача іранських Збройних сил.

Про це повідомляє CNN.

Серед цілей нападу були головний збагачувальний об’єкт у Натансі, іранські ядерні вчені та програма балістичних ракет. Ізраїльське джерело CNN каже, що планують кілька хвиль ударів по Ірану: «Це не атака на один день».

«Ізраїль розпочав операцію «Пробуджений лев» — цілеспрямовану військову кампанію, щоб відкотити іранську загрозу нашому самому виживанню. Операція триватиме стільки, скільки потрібно, аби знищити цю загрозу», — сказав Нетаньягу в телевізійному зверненні до народу.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підтвердив ліквідацію кількох іранських командирів і вчених. Іранські державні медіа пишуть, що серед загиблих був генерал Хоссейн Саламі — головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції і один із найвпливовіших людей країни. Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль «суворо поплатиться» за цей напад.

У Тегерані чули серію вибухів, на фото й відео, які публікують держмедіа, видно пошкоджені житлові будинки та пожежі. Також є інформація, що Іран закрив свій повітряний простір.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан, закрив повітряний простір, школи, заборонив масові зібрання та несуттєву роботу. Країна готується до значної відповіді з боку Ірану, передають співрозмовники CNN. Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еяль Замір розповів, що мобілізують десятки тисяч солдатів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що країна не брала участі в атаках, але Ізраїль повідомив Вашингтон, що «вважає дії необхідними для самозахисту».

«Сьогодні вночі Ізраїль здійснив односторонні дії проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні», — сказав посадовець.

Експерти зазначили, що ізраїльська операція, ймовірно, поставить крапку в перемовинах Тегерану зі США.