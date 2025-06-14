В Україну повернули тіла ще 1 200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців

В Україну 14 червня повернули тіла ще 1 200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зазначили, що черговий етап репатріаційних заходів відбувся в межах домовленостей у Стамбулі. Найближчим часом слідчі спільно з експертами МВС зроблять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Повернути загиблих в Україну вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Обʼєднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки та оборони.

У Координаційному штабі подякували за сприяння комітету Червоного Хреста, особовому складу Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС.