В Україну дозволили ввозити оптоволокно для дронів без мит і ПДВ. Президент підписав закони

Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільняють оптоволокно для дронів від мита та ПДВ.

Про це свідчать картки законопроєктів № 13305 та № 13306.

Від ввізного мита та податку на додану вартість звільняються оптоволокно, волоконно-оптичні джгути та кабелі, що потрібні для виробництва безпілотників, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу.

Це здешевить собівартість виробництва безпілотних систем з оптичним кабелем і підвищить ефективність постачань для Сил оборони України.

У пояснювальних записках законів зазначали, що бюджет може недоотримати близько 30 мільйонів гривень через скасування митних платежів, але водночас держава зекономить понад 130 мільйонів гривень на закупівлях у 2025 році — це більше ніж у 4 рази перекриває можливі втрати.

БпЛА на оптоволокні невразливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби, які застосовують росіяни. Також такий безпілотник не має радіовипромінювання, що унеможливлює його виявлення ворогом. Ще одна його особливість — якісний зв’язок, що забезпечує стабільну передачу відео навіть на великих відстанях, кажуть розробники.

Як писав The Washington Post, зараз із понад 200 українських виробників дронів принаймні 15 виготовляють дрони на оптоволокні, але попит набагато вищий ― хоча ціна такого дрона приблизно вдвічі більша, ніж звичайного FPV. Також зараз українські виробники активно шукають можливості відмовитись від китайського оптоволокна і виготовляти українські котушки. Так вдалося б значно здешевити дрони й забезпечити надійність поставок.