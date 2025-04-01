В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні на відстань понад 20 км

Платформа Brave1 провела масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у кілька десятків кілометрів.

Про це повідомили у пресслужбі українського кластера оборонних технологій.

Понад 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні, де ті долали маршрут у понад 20 кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.

«Це вже друге випробування Brave1 з теми оптоволокна, і воно показало суттєву еволюцію. Якщо перші українські дрони на оптоволокні літали лише на 5—10 кілометрів, цього разу успішно протестували далекобійні рішення, що можуть уражати ворога на дистанціях понад 20 кілометрів», — каже директорка Brave1 Наталія Кушнерська.

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БпЛА на оптоволокні не вразливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби, які застосовують росіяни. Такі дрони вже використовують 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес», 3 окрема штурмова бригада, «Птахи Мадяра» тощо.

Також такий безпілотник не має радіовипромінювання, що унеможливлює його виявлення ворогом. Ще одна його особливість — якісний зв’язок, що забезпечує стабільну передачу відео навіть на великих відстанях, кажуть розробники.