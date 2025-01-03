Україна цьогоріч виробить 3 тисячі ракет і 30 тисяч далекобійних дронів

Президент Володимир Зеленський доручив українському оборонно-промисловому комплексу виробити за 2025 рік щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Цьогоріч Україна заклала в бюджет рекордні видатки на оборону — 2,23 трильйона гривень, а видатки на озброєння та військову техніку становитимуть 739 мільярдів. Українські підприємства ОПК планують наростити наявні виробничі спроможності до $30 мільярдів.

Також Україна в межах проєкту «Зброя перемоги» запустить довготривалі контракти з виробниками на 3—5 років і розвиватиме «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб Сил оборони України. Протягом року Київ очікує залучити на це понад мільярд доларів.