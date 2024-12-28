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Умєров: Дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони

Автор:
Оля Березюк
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У 2024 році 96,2% серед усіх БпЛА для Сил оборони становили українські дрони.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, цьогоріч українські підприємства виготовили:

  • понад 1,5 мільйона FPV-дронів (разом з Держспецзвʼязку);
  • ударні коптери-бомбери;
  • літаки-камікадзе;
  • розвідувальні дрони-крила;
  • далекобійні deepstrike-дрони.

Міністр наголосив, що такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БпЛА. Він запевнив, що співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом й у 2025 році.