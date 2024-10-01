В Україні сертифікуватимуть приватні школи операторів дронів

Уряд схвалив постанову, яка дозволить створювати сертифіковані приватні школи для підготовки операторів дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання», — пояснив Федоров.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але їхня діяльність не регулюється. Тож тепер навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів дронів.

Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати щонайменше три дрони для практичних занять;

розробити навчальні програми для підготовки пілотів:

залучити до викладання не менше трьох сертифікованих інструкторів.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що завдяки сертифікації навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

Крім того, до кінця 2024 року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. Також розвивається українська ракетна програма, а промисловість виходить на «значні обсяги виробництва» артилерійських систем і броньованої техніки.