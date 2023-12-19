Володимир Зеленський провів пресконференцію за підсумками року. Головні тези

Президент Володимир Зеленський 19 грудня провів пресконференцію за підсумками року. Вона тривала трохи більше двох годин. Ось головні тези.

Конфлікт із Залужним

Президент Володимир Зеленський сказав, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі стосунки. Зеленський відмовився розвивати тему конфлікту і комусь допомагати в цьому.

«Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом. Якщо кожен з нас готовий приносити цей результат — це не жертовність. Я вважаю, що бути головкомом — це честь, і бути президентом — це честь. Я не втомлююсь, не опускаю рук. Це в словах, у наших діях», — додав він.

Мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ та головнокомандувач Валерій Залужний подали запит на мобілізацію 450—500 тисяч людей.

«Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій... Запропонували мобілізувати додаткових 450—500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів», — зазначив президент Зеленський. Мобілізація 450—500 тисяч людей коштуватиме державі 500 мільярдів гривень.

На питання про законопроєкт щодо мобілізації молодших за 27 років і жінок Зеленський сказав:

«Жінок — ні. Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років — якщо буде аргументовано. На сьогодні бачу, що це необхідно. З цим погоджуюсь».

Допомога від США

Президент впевнений, що партнери Україну не підведуть. Допомога США — це питання часу.

«Працюємо над потужною цифрою. Наші американські партнери повинні знати, що ми очікуємо на цю допомогу. Вони знають деталі, на що нам потрібні кошти, який вплив вони матимуть, як це вплине на «перенесення тих чи інших дат». Мені здається, я знайшов порозуміння із президентом Джо Байденом і з сенаторами. Ми зустрічалися з обома партіями», — заявив Зеленський.

Зеленський додав, що відсутність авіації від союзників вплинула на хід контрнаступу на півдні, проте Україна працює над додатковою військовою допомогою.

Кінець війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не може сказати точно, коли закінчиться війна росії проти України.

«Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди — командири, наші західні партнери — коли кажуть, що війна на багато років — вони не знають. Це діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності», — сказав він.

Зеленський додав, що коли президент росії володимир путін казав про захоплення України «за три дні» — це також були думки. Президент зазначив, що війна, перемога, поразка чи стагнація залежать від багатьох рішень, ризиків і напрямків.

Україна не переглядатиме стратегію щодо виходу до кордонів 1991 року. Згідно з Конституцією — це землі України.

Ситуація на фронті

«Жодного результату, жодної цілі росія не досягла за цей, 2023 рік. Це доводить той факт, що меседжі Кремля не змінилися, що у них незмінні цілі «спецоперації». А цілі були зрозумілі: окупація України, вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цих цілей, тому про поразки немає що говорити», — заявив Зеленський.

Вироблення дронів

У 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

«Дуже не подобається, коли в логістиці у нас залишається бюрократичний радянський процес. Наприклад, коли 26 тисяч дронів лежали на складі, не доїхавши до фронту. Було дуже гучно на Ставці. Не може бути таких пауз», — наголосив Зеленський.

Він пообіцяв, що в наступному році Україна виготовить мільйон дронів. Щодо артилерії, то глава держави зауважив, що її виробництво теж збільшуватиметься.

Зменшення видатків Кабміну

Видатки урядовців сьогодні максимально скорочують, але розпустити усіх не можна — буде складно керувати державою. Зеленський хоче зменшити кількість уряду і видатки на нього. Розпустити парламент він не може, бо проводити вибори під час війни заборонено.

«Ми зменшуємо видатки урядовців, і я працюю над тим, щоб уряд зменшився. Якщо там узагалі не буде людей, нам буде складно керувати державою. Щодо обʼєднання «еліт»: мені кажуть, що треба, замінити їх на «технократів». Запропонуйте мені, хто сьогодні готовий стати премʼєр-міністром», — заявив Зеленський.

Боротьба з корупцією

Президент Володимир Зеленський сказав, що не може розпустити Верховну Раду під час війни попри те, що серед чинних депутатів викривають корупцію. Утім, пообіцяв справедливі вироки.

Президент сказав, що не може скорочувати свою команду: «У мене вона невелика, 5–6 менеджерів. [Якщо скоротити], то ми станемо з вами слабкішими — буде менше ППО, менше допомоги, не можу дозволити цього собі».

Водночас він наголосив, що народні депутати повинні займатися виключно своєю роботою та бути моральними авторитетами. Хоча визнав, що цього не відбувається.

Конфлікт із Польщею

Зеленський визнав, що з Польщею був конфлікт через зерно. Україна втратила сотні мільйонів доларів і частину врожаю. Йти на компроміси у цьому питанні Україна не може — це питання виживання.

«Це не бізнес під час війни — це виживання. У нас не було Чорноморського коридору, яким можна безпечно вивозити зерно. У нас були проблеми зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною і нашим найближчим другом — Польщею. Що нам залишається, якщо у нас нема моря? З квітня по вересень було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми почали втрачати політичні відносини. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Вірю, що новий уряд Польщі розблокує штучну блокаду», — заявив президент.

Президент вірить, що Україна покращить відносини з новим урядом Дональда Туска.

Війна на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході вплинула на допомогу Україні. У цьому є дипломатичний успіх росії, адже увага світу розпорошилася на два фронти — в Україні та Ізраїлі.

«Війна впливає на допомогу Україні, йде розфокусування уваги з боку світової спільноти. Це погано впливає на стійкість України. Ми повинні розуміти, що у нас відбувається повномасштабна війна. Зіграли роль і дипломатичні успіхи росії, внаслідок її впливу деякі країни почали вагатися, чи допомагати нам», — заявив Зеленський.

Президент Зеленський наголосив, що загибель людей у секторі Гази від дій Ізраїлю не можна порівняти з загибеллю українців від росіян.

«Ми визнаємо політику двох держав — Ізраїлю та Палестини [...]. Але окупація і вторгнення рф в Україну не починалось з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію росії», — пояснив президент.

Нові системи ППО Patriot

Цієї зими Україну будуть захищати кілька додаткових західних систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS. Їх точну кількість президент розголошувати поки не може.

«Ця зима — інша. Вона також із викликами, з втратами, на жаль, але все-таки з меншими. Щомісяця ми стаємо потужнішими. Було у мене відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати скільки, нових систем Patriot будуть в Україні захищати нашу державу взимку», — сказав Зеленський.