Зеленський заявив про робочі стосунки з Залужним і відмовився «розвивати тему конфлікту»

Президент Володимир Зеленський сказав, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі стосунки.

Про це він повідомив на пресконференції.

Зеленський відмовився розвивати тему конфлікту і комусь допомагати в цьому.

«Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом. Якщо кожен з нас готовий приносити цей результат — це не жертовність. Я вважаю, що бути головкомом — це честь, і бути президентом — це честь. Я не втомлююсь, не опускаю рук. Це в словах, у наших діях», — додав він.

За його словами, потрібні міцні кроки і результати.