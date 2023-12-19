Зеленський заявив про робочі стосунки з Залужним і відмовився «розвивати тему конфлікту»

Президент Володимир Зеленський сказав, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі стосунки.
Про це він повідомив на пресконференції.
Зеленський відмовився розвивати тему конфлікту і комусь допомагати в цьому.
«Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом. Якщо кожен з нас готовий приносити цей результат — це не жертовність. Я вважаю, що бути головкомом — це честь, і бути президентом — це честь. Я не втомлююсь, не опускаю рук. Це в словах, у наших діях», — додав він.
За його словами, потрібні міцні кроки і результати.
- Наприкінці листопада на The Economist вийшов матеріал, у якому журналісти написали про «тріщини» у стосунках між військовим і політичним керівництвом України, а стосунки Зеленського й Залужного назвали «жахливими». ЗМІ, з посиланням на високопоставлене джерело в уряді, написало, що відкритий конфлікт у керівництві був «передбачуваним» результатом контрнаступальної операції, яка «не пішла за планом». Однак за два дні Офіс президента заперечив припущення The Economist про «жахливі» стосунки між Зеленським та Залужним. Там додали, що між військово-політичним керівництвом України відбуваються «ситуативні дискусії», а не конфлікт.
- За кілька днів до цього, 26 листопада, депутат Марʼяна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Залужний не надав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво України «має піти». Джерела «Бабеля» в керівництві СН кажуть, що депутати вимагають виключити Безуглу з фракції.