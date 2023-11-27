Частина депутатів «Слуги народу» хочуть виключити Марʼяну Безуглу з фракції після її дописів про Залужного

Частина депутатів «Слуги народу» обурена постами нардепа і заступниці голови комітету з нацбезпеки Марʼяни Безуглої з вимогами, щоб генерал Валерій Залужний пішов.

Джерела «Бабеля» в керівництві СН кажуть, що депутати вимагають виключити Безуглу з фракції — вони від неї «втомилися». Також є підозра, що Безугла робить подібні заяви на чиєсь прохання, але ніхто не знає, на чиє. Депутати звернуться до голови фракції Давида Арахамії в перших числах грудня.

Очільник громадської організації «Демократична сокира» і військовий Юрій Гудименко написав у Facebook, що Безугла своїми постами вчиняє злочин за статтями про розголошення держтаємниці (ч. 1 ст. 328) і завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 КК). Він написав відповідну заяву до Служби безпеки України.

Депутат «Слуги народу» Ігор Кривошеєв пише, що зареєстрував постанову на звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Що сталося?

Ввечері 26 листопада Марʼяна Безугла у своєму Facebook написала, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний має піти у відставку, оскільки не надав «ніякого плану дій на 2024 рік» ані на Ставці верховного головнокомандувача, ані комітету з нацбезпеки, де вона є заступницею голови.

Безугла заявила, що військове керівництво не надало жодних пропозицій для зміни системи ЗСУ, а всі пропозиції щодо мобілізації зводилися до того, що «треба більше людей». Вона також заявила, що ця проблема наростала влітку на Ставці і в парламенті під час планування бюджету на 2024 рік.

«Ми питали: Під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування наявних? [...] Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? [...] Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, то таке керівництво має піти», — писала вона.

Тим часом у коментарі «Суспільному» голова комітету нардеп Роман Костенко сказав, що Залужний взагалі не мав подавати плану, і його не вимагав комітет.