В Україну повернули тіла 1 200 загиблих на війні

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в Україну повернули тіла 1 200 загиблих.

«За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям», — зазначили в Коордштабі.

Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ України проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Репатріацію провели за домовленостями у Стамбулі, після другого раунду переговорів України й Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що Росія наразі ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. І були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.