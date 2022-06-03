Сто днів масштабної війни з росією. Важкі бої тривають, світ посилює санкції проти рф і надає Україні більше зброї, початкові плани кремля провалилися. Навіть на інформаційному фронті окупанти програють

Бойові дії Повномасштабне вторгнення росії розпочалося близько четвертої ранку 24 лютого, саме тоді на територію Луганської області в районі селища Мілове зайшла перша колона російських танків. Приблизно за годину широкомасштабний наступ почався й за іншими напрямами: на Київ і Чернігів з території білорусі, на Харків та Суми з території рф, на лінію розмежування з боку окупованих з 2014 року районів Луганської і Донецької областей, на південні області з окупованого Криму. Також росія почала обстрілювати ракетами аеродроми, військові об’єкти у Києві, Харкові, Луцьку, Дніпрі та інших містах. Початковий план у російського керівництва на чолі з путіним був приблизно такий: за лічені дні захопити Київ і встановити маріонеткову владу, а за кілька тижнів окупувати як не всю територію України, то принаймні Лівобережжя та південь. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, новий уряд мали очолити «українські громадяни з великими зірками на погонах», а президента Зеленського росіяни планували вбити. Зрештою російські війська майже впритул підійшли до столиці з північного заходу та досить близько зі сходу. Запеклі бої довкола Києва точилися понад місяць. Але Збройні сили України не лише втримали столицю, а й на початку квітня змусили росіян відступити спочатку з Київщини, а потім і з Чернігівщини та Сумщини. Згодом окупантів вдалося відкинути і від Харкова. «Бабель»

Хронологія окупації та звільнення Київської області: росія планувала взяти Київ за три дні, солдати вбили сотні мирних мешканців і знищили кілька міст і десятки сіл. Ось як росіяни захоплювали північ області: свідчення захисників та мешканців — хронологія

Після провалу початкових планів російське керівництво змінило риторику. Відступ від Києва вони назвали «жестом доброї волі» і оголосили про «другу фазу» війни — захоплення усього Донбасу та півдня України. Від початку масштабного вторгнення в Україну російські солдати вбивають, катують і ґвалтують цивільних, обстрілюють лікарні та школи, займаються мародерством, незаконно вивозять українців у рф і скоюють інші воєнні злочини. Офіс генпрокурора України вже розслідує близько 6 000 воєнних злочинів і оголосив підозри понад 500 представникам військово-політичного керівництва росії. Тільки на Київщині за місяць окупації росіяни закатували і вбили понад тисячу місцевих жителів. В Україні вже почали судити російських воєнних злочинців. Наприкінці травня 21-річний російський сержант отримав довічне ув’язнення за вбивство мирного мешканця на Сумщині. Ще двох військових засудили майже на 12 років кожного за обстріли Харківщини із систем залпового вогню «Град». Російський сержант Вадим Шишимарін пыд час оголошення вироку за вбивство мешканця Сумщини, 23 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Станом на початок червня росіянам вдалося захопити майже всю Херсонщину та Луганщину, а також частину Запорізької, Донецької та Харківської областей. Окупанти продовжують систематично обстрілювати ракетами українську інфраструктуру — залізницю, нафтові сховища, військові об’єкти та цивільні будинки. Найзапекліші бої зараз тривають на Донбасі. Утім перші сто днів війни показали, що українські військові здатні не лише успішно оборонятися, а й наступати попри суттєву перевагу окупантів у техніці та солдатах. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 червня росіяни втратили майже 31 тисячу військових і близько 140 тисяч одиниць різної військової техніки. Щодо українських втрат, то, за словами президента Володимира Зеленського, на Донбасі щодня гинуть від 60 до 100 військових, до 500 отримують поранення. За даними ООН, від початку вторгнення в Україну росіяни вбили понад 4 000 цивільних. Однак ця цифра може бути значно більшою. Тільки у Маріуполі, за словами мера міста Вадима Бойченка, загинуло понад 20 тисяч мешканців.

Зруйнований російськими обстрілами Маріуполь, 18 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Міжнародна реакція У перший день масштабного вторгнення росії на підтримку України виступили понад 50 країн та міжнародних організацій. Війна зумовила посилення санкцій проти росії. Причому перший в цьому році пакет санкцій ухвалили за кілька днів до вторгнення, коли рф визнала «незалежність» псевдореспублік «лнр» і «днр». Наступні санкції стосувались фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного сектора, а також візової політики. Російські банки почали відключати від SWIFT і заморожувати активи рф за кордоном, понад 20 країн закрили повітряний простір для російської авіації, деякі країни припинили видавати росіянам візи та почали висилати російських дипломатів. Під санкції потрапила і білорусь. Крім того, Євросоюз, Британія, США, Канада та Японія вперше запровадили санкції не лише проти найближчого оточення путіна, а й проти самого російського диктатора. А Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Канада та Ірландія визнали геноцидом українського народу воєнні злочини російських військових в Україні. Останній на сьогодні, шостий, пакет санкцій проти росії, передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку росії від системи SWIFT. Хоча Угорщина намагалась його заблокувати, як і деякі інші санкції. На тлі вторгнення понад тисячу компаній пішли з росії або обмежили роботу на російському ринку. Серед них Apple, Google, IKEA, BMW, MasterCard, Netflix, Spotify та багато інших. Україна отримує все більше підтримки від різних країн світу. Після російського вторгнення зрушило з місця питання про членство України в Євросоюзі. Україна вже заповнила усі необхідні документи, і її заявку на членство в ЄС планують розглянути вже у червні. Утім, щодо цього питання серед країн — членів Євросоюзу немає єдності. Найголовніша міжнародна підтримка — військова. Лідери за поставками ― США та Велика Британія, а найбільше вагається Німеччина. Одним із ключових моментів стала зустріч на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Наприкінці квітня туди зʼїхалися міністри оборони країн НАТО та партнерів Альянсу з понад 40 країн. А 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні без бюрократичної тяганини. Корабель із військовими поставками США до України, 20 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Подальші прогнози Те, що війна з росією буде тривалою, визнають і в Україні, і на Заході. Очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що путін розраховує на довготривалу війну у Східній Європі. Міністр оборони Олексій Резніков говорить, що війна проти росії входить у затяжну фазу, але поступово відбувається перелом у бік України. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прогнозує переломний момент у війні у серпні. Він впевнений, що війна завершиться поверненням усіх територій України. Зокрема, до кінця року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна може завершити війну в цьому році. Президент Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв’ю не став прогнозувати строки завершення війни. Але він впевнений у перемозі України: «Перемога буде дуже складною. Вона буде кривавою, в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії».